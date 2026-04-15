Visite chantée avec Les Vocalistes en Liberté, Muséoparc d’Alésia, Alise-Sainte-Reine

Visite chantée avec Les Vocalistes en Liberté Samedi 23 mai, 18h00, 19h00, 21h00 Muséoparc d’Alésia Côte-d’Or

Jauge : 35 personnes. Inscription sur place le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Laissez-vous surprendre par une visite guidée insolite mêlant chansons et Histoire. De Siffler sur la colline de Joe Dassin à Faut rigoler d’Henri Salvador, en passant par Les Gaulois d’Annie Cordy, Week-end à Rome d’Etienne Daho ou encore Quand on arrive en ville de Daniel Balavoine, des comédiens-chanteurs de La Norale et des membres de la chorale Vocalises en Liberté accompagnent les médiateurs culturels dans un parcours à la fois festif et instructif.

Avec humour et légèreté, ces refrains tantôt célèbres, tantôt oubliés, offrent une lecture décalée des espaces d’exposition du musée. Laissez-vous surprendre !

Muséoparc d’Alésia 1 Route des 3 Ormeaux, 21150 Alise-Sainte-Reine, France Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380969623 https://www.alesia.com Lieu d’histoire et de mémoire connu de tous, le site d’Alésia fait partie du patrimoine national depuis la célèbre bataille qui opposa César à Vercingétorix. Le Centre d’interprétation vous propose une découverte dynamique du siège d’Alésia. Objets antiques et fac-similés, diorama, films, maquettes, bornes multimédia et reproductions de machines de guerre vous donnent les clés pour comprendre l’histoire du site. Plongez-vous au cœur des combats et laissez-vous surprendre par l’impressionnante reconstitution des lignes de fortifications romaines. Une immersion grandeur nature. Parking gratuit En train : – Gare TGV de Montbard, à 20 minutes (1 h entre Paris et Montbard) – Gare TER des Laumes-Alésia, à 10 minutes à pied du Musée (30 minutes entre Dijon et Venarey-les Laumes) En bus Mobigo : Ligne 122 (Pouilly-en-Auxois <=> Montbard).

Laissez-vous surprendre par une visite guidée insolite mêlant chansons et Histoire. De Siffler sur la colline de Joe Dassin à Faut rigoler d’Henri Salvador, en passant par Les Gaulois d’Annie Cordy, …

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