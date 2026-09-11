Visite chantée de la chapelle Saint-Gausbert Cahors
dimanche 20 septembre 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Visite chantée de la chapelle Saint-Gausbert
17 Place Jean-Jacques Chapou Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Assistez au concert vocal du quatuor Cantate Domino, consacré aux motets de la Renaissance, dans la chapelle Saint-Gausbert du cloître de la cathédrale.
Le concert sera précédé d’une présentation des remarquables peintures murales du début du XVIe siècle par Guillaume Bernard, conservateur des antiquités et objets d’art du Lot.
Assistez au concert vocal du quatuor Cantate Domino, consacré aux motets de la Renaissance, dans la chapelle Saint-Gausbert du cloître de la cathédrale.
Le concert sera précédé d’une présentation des remarquables peintures murales du début du XVIe siècle par Guillaume Bernard, conservateur des antiquités et objets d’art du Lot.
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17 Place Jean-Jacques Chapou Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 69 01 38 83
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English :
Attend the vocal concert by the Cantate Domino Quartet, featuring Renaissance motets, in the Saint-Gausbert Chapel of the cathedral cloister.
The concert will be preceded by a presentation on the remarkable early 16th-century murals by Guillaume Bernard, curator of antiquities and works of art for the Lot department.
L’événement Visite chantée de la chapelle Saint-Gausbert Cahors a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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