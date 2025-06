Visite chantée de l’exposition Carnavals Musée de Bretagne Rennes 21 juin 2025

Gratuit

Découvrez l’exposition avec les élèves du Conservatoire de Rennes, à travers un voyage musical et chanté de la Nouvelle-Orléans à l’Occitanie, en passant par Rio et le Pérou.

Gratuit avec un billet d’entrée à l’exposition.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine