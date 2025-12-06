Visite chantée – la Bretagne de 1850 à nos jours Musée de Bretagne Rennes Samedi 13 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Venez chanter avec Le Cercle Celtique de Rennes au musée.

Une visite insolite pour découvrir ou redécouvrir les collections du musée en chanson.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T15:30:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine