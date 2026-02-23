Visite chantée Musée de Bretagne Rennes Samedi 4 avril, 16h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez le musée en chansons, avec les élèves du département « musique traditionnelle » du conservatoire de Rennes.

La Bretagne regorge de chants de marins, de ferme, de complaintes ou d’histoires d’amour. Nos collections ont inspiré les élèves en « musique traditionnelle » du conservatoire de Rennes, qui mettront en voix toutes ces histoires pour une visite musicale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-04T17:00:00.000+02:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

