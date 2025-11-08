Visite Chantée Musée de l’École de Nancy Musée de l’école de Nancy Nancy

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : 10 EUR

Samedi 8 novembre 2025, 18:00-19:00

fin : 2025-11-08 19:00:00

Suivez le guide et tendez l’oreille, le conférencier et chanteur lyrique Grégoire Ichou vous invite à un voyage mêlant extraits musicaux et commentaires pour une expérience affective des œuvres. A travers cette déambulation toute empreinte de l’ambiance particulière du lieu, il porte un regard, parfois amusé, sur les créations des grands noms de l’Art nouveau nancéien. Une visite tout en sensibilité où vos sens et vos émotions seront en éveil.Tout public

Musée de l'école de Nancy
38 rue Sergent Blandan
54000 Nancy
Meurthe-et-Moselle
Grand Est
+33 3 83 85 30 01

English:
Follow the guide and listen carefully as lecturer and opera singer Grégoire Ichou invites you on a journey that combines musical extracts and commentary to give you an emotional experience of the works. As you stroll through the building's unique atmosphere, he takes a sometimes amused look at the creations of Nancy's Art Nouveau greats. A sensitive visit that will awaken your senses and emotions.

German:
Folgen Sie dem Führer und spitzen Sie die Ohren. Der Conferencier und Opernsänger Grégoire Ichou lädt Sie zu einer Reise ein, die musikalische Auszüge und Kommentare miteinander verbindet, um die Kunstwerke emotional zu erleben. Auf diesem Spaziergang, der von der besonderen Atmosphäre des Ortes geprägt ist, wirft er einen manchmal amüsierten Blick auf die Kreationen der großen Namen des Jugendstils in Nancy. Ein sensibler Besuch, bei dem Ihre Sinne und Emotionen geweckt werden.

Italiano:
Seguite la guida e ascoltate con attenzione il docente e cantante lirico Grégoire Ichou che vi accompagnerà in un viaggio che combina estratti musicali e commenti per farvi vivere un'esperienza emozionale delle opere. Passeggiando per il museo, sarete ispirati dall'atmosfera speciale del luogo e potrete osservare, a volte divertiti, le creazioni dei grandi nomi dell'Art Nouveau di Nancy. Una visita sensibile che risveglierà i vostri sensi e le vostre emozioni.

Español:
Siga al guía y escuche atentamente cómo el conferenciante y cantante de ópera Grégoire Ichou le lleva en un viaje que combina extractos musicales y comentarios para hacerle vivir una experiencia emocional de las obras. Mientras pasea por el museo, se sentirá inspirado por la atmósfera especial del lugar y podrá contemplar, a veces divertido, las creaciones de los grandes nombres del Art Nouveau de Nancy. Es una visita sensible que despertará sus sentidos y emociones.

