Visite chantée Clos Raymond-Poincaré Sampigny

Visite chantée Clos Raymond-Poincaré Sampigny dimanche 28 septembre 2025.

Visite chantée

Clos Raymond-Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Organisée par le musée Raymond Poincaré. Découvrez Grégoire Ichou, guide conférencier et chanteur lyrique. Il vous fera découvrir les collections du musée et la nouvelle exposition grâce à sa puissante voix de ténor. Réservations conseillées au 03 29 90 70 50.Tout public

Clos Raymond-Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50

English :

Organized by the Raymond Poincaré Museum. Meet Grégoire Ichou, tour guide and opera singer. His powerful tenor voice will introduce you to the museum’s collections and the new exhibition. Reservations recommended on 03 29 90 70 50.

German :

Organisiert vom Museum Raymond Poincaré. Entdecken Sie Grégoire Ichou, Fremdenführer und lyrischer Sänger. Er wird Sie mit seiner kräftigen Tenorstimme durch die Sammlungen des Museums und die neue Ausstellung führen. Reservierungen werden unter der Nummer 03 29 90 70 50 empfohlen.

Italiano :

Organizzato dal Musée Raymond Poincaré. Incontrate Grégoire Ichou, guida turistica e cantante lirico. La sua potente voce tenorile vi introdurrà alle collezioni del museo e alla nuova mostra. Si consiglia di prenotare al numero 03 29 90 70 50.

Espanol :

Organizado por el Museo Raymond Poincaré. Conozca a Grégoire Ichou, guía turístico y cantante de ópera. Su potente voz de tenor le permitirá descubrir las colecciones del museo y la nueva exposición. Se recomienda reservar en el 03 29 90 70 50.

