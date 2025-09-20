Visite-chantier de l’enceinte romaine entrée jardin de la cathédrale Le Mans

Visite-chantier de l’enceinte romaine entrée jardin de la cathédrale Le Mans samedi 20 septembre 2025.

Visite-chantier de l’enceinte romaine

entrée jardin de la cathédrale Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 13:30:00

2025-09-20

Venez découvrir l’exceptionnel chantier de restauration de l’enceinte romaine.

Rencontre avec l’entreprise Lefevre sur le chantier de l’enceinte romaine datant du IVe siècle.

Découvrez le chantier de restauration de l’enceinte romaine commencé en 2025, les métiers de la restauration et les travaux déjà effectués sur d’autres portions de l’enceinte en ville.

Départs à 10h, 10h45, 11h30, 12h15 et 13h. Durée d’environ 30 minutes. .

entrée jardin de la cathédrale Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

English :

Come and discover the exceptional restoration of the Roman walls.

German :

Entdecken Sie die außergewöhnlichen Restaurierungsarbeiten an der römischen Stadtmauer.

Italiano :

Venite a scoprire l’eccezionale restauro delle mura romane.

Espanol :

Venga a descubrir la excepcional restauración de las murallas romanas.

