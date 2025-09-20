Visite « Chantier en cours! » Office de Tourisme des 7 Vallées Hesdin

Visite « Chantier en cours! » Office de Tourisme des 7 Vallées Hesdin samedi 20 septembre 2025.

Visite « Chantier en cours! » Samedi 20 septembre, 11h00 Office de Tourisme des 7 Vallées Pas-de-Calais

Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme. 25 participants maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Découvrez les phases du chantier de restauration de l’église Notre-Dame, sa mise en œuvre, les acteurs du projet au cours d’une visite qui vous révèlera aussi l’histoire des lieux.

La partie technique du chantier n’est pas accessible au public.

Office de Tourisme des 7 Vallées place d’Armes Hesdin Hesdin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 (0)3 21 86 19 19 https://www.valleesdopale.com/ https://www.facebook.com/SeptValleesTourismeenCotedOpale/;https://www.instagram.com/7valleestourismeencotedopale/

Découvrez les phases du chantier de restauration de l’église Notre-Dame, sa mise en œuvre, les acteurs du projet au cours d’une visite qui vous révèlera aussi l’histoire des lieux.

Margot Pruvost