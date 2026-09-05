Visite chantier et conférence LISEA Marcheprime
samedi 3 octobre 2026 · Marcheprime
Informations pratiques
Marcheprime
Visite chantier et conférence LISEA
60 Avenue d’Aquitaine Marcheprime Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre des Journées du Patrimoine Economique, le chantier du SMR de LISEA ouvre ses portes les 3 et 4 octobre.
Visites guidées – Conférences – Parcours ludique
Venez rencontrer l’équipe qui porte ce projet, découvrir le chantier au plus près en toute sécurité et poser vos questions.
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles via le lien .
60 Avenue d’Aquitaine Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite chantier et conférence LISEA
L’événement Visite chantier et conférence LISEA Marcheprime a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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