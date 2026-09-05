Informations pratiques

Marcheprime

Visite chantier et conférence LISEA

60 Avenue d’Aquitaine Marcheprime Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre des Journées du Patrimoine Economique, le chantier du SMR de LISEA ouvre ses portes les 3 et 4 octobre.

Visites guidées – Conférences – Parcours ludique

Venez rencontrer l’équipe qui porte ce projet, découvrir le chantier au plus près en toute sécurité et poser vos questions.

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles via le lien .

60 Avenue d’Aquitaine Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite chantier et conférence LISEA

L’événement Visite chantier et conférence LISEA Marcheprime a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon