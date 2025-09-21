Visite-Chantier Restauration à l’église Notre-Dame du Pré eglise du Pré Le Mans

Visite-Chantier Restauration à l’église Notre-Dame du Pré eglise du Pré Le Mans dimanche 21 septembre 2025.

eglise du Pré Place du Pré Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Plongez au coeur du chantier de restauration des toitures de l’église Notre-Dame du Pré dans le cadre de cette visite chantier inédite. Equipés de casques de protection, vous découvrirez les entreprises, les métiers de la restauration ainsi que le déroulement d’un chantier.

Départs à 14h, 15h, 16h et 17h. .

eglise du Pré Place du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

