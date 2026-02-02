Visite Château de Cognac Maison des cognacs BARON OTARD & D’USSÉ Cognac
Visite Château de Cognac Maison des cognacs BARON OTARD & D’USSÉ Cognac jeudi 2 avril 2026.
Visite Château de Cognac Maison des cognacs BARON OTARD & D’USSÉ
127 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-04-02 2026-05-01 2026-11-01
Le Château de Cognac voit naître en 1494 l’un des plus illustres rois de France, François 1er.
Devenu maison de cognac en 1795, découvrez l’élaboration de ses cognacs d’exception BARON OTARD & D’USSÉ, à travers l’histoire fascinante du Château de cognac
.
127 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 88 86 resachateau@bacardi.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : IN THE HEART OF THE CASTLE- Château de Cognac & D’Ussé
One of the most illustrious kings of France, François 1st, was born at Château de Cognac in 1494.
Turned into a cognac house in 1795, discover the making of its exceptional cognacs: BARON OTARD & D’USSÉ, through the fascinating history of the Château de Cognac.
L’événement Visite Château de Cognac Maison des cognacs BARON OTARD & D’USSÉ Cognac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac