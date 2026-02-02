Visite Château de Cognac Maison des cognacs BARON OTARD & D’USSÉ Cognac

Visite Château de Cognac Maison des cognacs BARON OTARD & D’USSÉ

Le Château de Cognac voit naître en 1494 l’un des plus illustres rois de France, François 1er.

Devenu maison de cognac en 1795, découvrez l’élaboration de ses cognacs d’exception BARON OTARD & D’USSÉ, à travers l’histoire fascinante du Château de cognac

.

English : IN THE HEART OF THE CASTLE- Château de Cognac & D’Ussé

One of the most illustrious kings of France, François 1st, was born at Château de Cognac in 1494.

Turned into a cognac house in 1795, discover the making of its exceptional cognacs: BARON OTARD & D’USSÉ, through the fascinating history of the Château de Cognac.

