Visite Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

VISITE DU CHÂTEAU DE JAULNY

À la découverte d’un site historique et médiéval au cœur de la vallée du Rupt de Mad. Le Château de Jaulny vous ouvre ses portes pour une journée immersive, entre patrimoine, nature et histoire.

La visite débute à 11h, au pied des remparts, avec la découverte de plusieurs points stratégiques du village. À midi, place à une pause gourmande vous pourrez pique-niquer dans le parc ou profiter de la terrasse des remparts avec sa vue panoramique sur la vallée. La visite se poursuit de 13h15 à 14h30 avec la découverte du donjon et du musée du château, pour plonger dans l’univers médiéval de ce lieu chargé d’histoire.

Rendez-vous les mardi 29 juillet et jeudi 31 juillet, de 11h à 16h

Durée approximative 5 heures (avec pause déjeuner)

Possibilité de réserver une assiette lorraine avec dessert 15 €

Événement gratuit

Les inscriptions peuvent se faire via le site internet ci-dessous :

https://www.cc-madetmoselle.fr/fr/nos-actualites/l-ete-insolite-2025_-n.html

En scannant le QR code figurant dans les photos,

ou en contactant directement l’adresse mail suivante blondel@cc-madetmoselle.fr

.

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

English :

VISIT TO CHÂTEAU DE JAULNY

Discover a historic medieval site in the heart of the Rupt de Mad valley. Château de Jaulny opens its doors to you for an immersive day of heritage, nature and history.

The tour begins at 11am, at the foot of the ramparts, with a visit to several strategic points in the village. At noon, it’s time for a gourmet break: picnic in the park or enjoy the panoramic view of the valley from the ramparts’ terrace. The tour continues from 1.15pm to 2.30pm, with a visit to the keep and the castle museum, to immerse you in the medieval world of this historic site.

Dates: Tuesday, July 29 and Thursday, July 31, from 11am to 4pm

Approximate duration: 5 hours (with lunch break)

Possibility of reserving a Lorraine plate with dessert: 15?

Free event

You can register via the website below:

https://www.cc-madetmoselle.fr/fr/nos-actualites/l-ete-insolite-2025_-n.html

By scanning the QR code shown in the photos,

or by contacting the following e-mail address: blondel@cc-madetmoselle.fr

German :

BESUCH DES SCHLOSSES VON JAULNY

Entdecken Sie eine historische und mittelalterliche Stätte im Herzen des Tals des Rupt de Mad. Das Schloss von Jaulny öffnet Ihnen seine Türen für einen immersiven Tag zwischen Kulturerbe, Natur und Geschichte.

Die Besichtigung beginnt um 11 Uhr am Fuße der Stadtmauern und führt Sie zu mehreren strategischen Punkten des Dorfes. Mittags ist Platz für eine Gourmetpause: Sie können im Park picknicken oder die Terrasse der Stadtmauer mit ihrem Panoramablick auf das Tal genießen. Von 13:15 bis 14:30 Uhr geht es weiter mit der Besichtigung des Bergfrieds und des Burgmuseums, wo Sie in die mittelalterliche Welt dieses geschichtsträchtigen Ortes eintauchen können.

Termine: Dienstag, 29. Juli, und Donnerstag, 31. Juli, von 11.00 bis 16.00 Uhr

Ungefähre Dauer: 5 Stunden (mit Mittagspause)

Möglichkeit, einen lothringischen Teller mit Dessert zu reservieren: 15 ?

Kostenlose Veranstaltung

Anmeldungen können über die folgende Website vorgenommen werden:

https://www.cc-madetmoselle.fr/fr/nos-actualites/l-ete-insolite-2025_-n.html

Durch Scannen des QR-Codes in den Fotos,

oder indem Sie sich direkt an die folgende E-Mail-Adresse wenden: blondel@cc-madetmoselle.fr

Italiano :

VISITA AL CASTELLO DI JAULNY

Scoprite un sito storico medievale nel cuore della valle del Rupt de Mad. Lo Château de Jaulny vi apre le porte per una giornata coinvolgente, che unisce patrimonio, natura e storia.

Il tour inizia alle 11, ai piedi dei bastioni, con una visita a diversi punti strategici del villaggio. A mezzogiorno è il momento di una pausa gastronomica: potete fare un picnic nel parco o godervi una vista panoramica della valle dalla terrazza dei bastioni. Il tour prosegue dalle 13.15 alle 14.30 con la visita al mastio e al museo del castello, dove ci si può immergere nel mondo medievale di questo luogo ricco di storia.

Date: martedì 29 luglio e giovedì 31 luglio, dalle 11.00 alle 16.00

Durata approssimativa: 5 ore (con pausa pranzo)

Possibilità di prenotare un piatto Lorraine con dessert: 15?

Evento gratuito

È possibile iscriversi tramite il sito web sottostante:

https://www.cc-madetmoselle.fr/fr/nos-actualites/l-ete-insolite-2025_-n.html

Scansionando il codice QR mostrato nelle foto,

oppure contattando il seguente indirizzo e-mail: blondel@cc-madetmoselle.fr

Espanol :

VISITA AL CASTILLO DE JAULNY

Descubra un lugar histórico medieval en el corazón del valle del Rupt de Mad. El Château de Jaulny le abre sus puertas para una jornada de inmersión que combina patrimonio, naturaleza e historia.

El recorrido comienza a las 11 h, al pie de las murallas, con la visita de varios puntos estratégicos del pueblo. A mediodía, pausa gastronómica: picnic en el parque o vista panorámica del valle desde la terraza de las murallas. El recorrido continúa de 13:15 a 14:30 con la visita de la torre del homenaje y del museo del castillo, donde podrá sumergirse en el universo medieval de este lugar cargado de historia.

Fechas: martes 29 de julio y jueves 31 de julio, de 11:00 a 16:00 h

Duración aproximada: 5 horas (con pausa para comer)

Posibilidad de reservar un plato de Lorena con postre: 15?

Evento gratuito

Puede inscribirse a través de la siguiente página web

https://www.cc-madetmoselle.fr/fr/nos-actualites/l-ete-insolite-2025_-n.html

Escaneando el código QR que aparece en las fotos,

o poniéndose en contacto con la siguiente dirección de correo electrónico: blondel@cc-madetmoselle.fr

