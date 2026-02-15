Visite Château de la Ville Der Val d’Oust

Visite Château de la Ville Der

Château de la Ville Der Val d’Oust Morbihan

Début : 2026-04-01

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-04-01

Le Château de la Ville Der est ouvert le jeudi (de 15h à 18h) et sur rendez-vous le week-end et pour les groupes. Une visite libre des 4 pièces du rez-de-chaussée du château les plus caractéristiques de la rénovation ayant eu lieu en 1892-1895 est possible. Le parc et la cour sont ouverts toute l’année en accès libre. .

Château de la Ville Der Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 6 15 07 61 58

