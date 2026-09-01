Visite Château de Lascaux Route du Brestalou Vacquières

Informations pratiques

Vacquières

Visite Château de Lascaux

Route du Brestalou Château de Lascaux Vacquières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans les coulisses du domaine et découvrez le travail du vigneron, de la vigne au verre, au cœur d’un site chargé d’histoire.

La visite guidée vous emmène à la découverte du domaine, de son appellation et de ses paysages de vignes et de garrigue. Explorez la cuverie, le chai à barriques et la ligne d’embouteillage, puis découvrez le travail du vigneron à travers la dégustation du moût et l’observation des baies à différents stades de maturité. La visite s’achève au caveau, installé dans un ancien prieuré du XIIᵉ siècle, par une dégustation commentée des vins du domaine. .

Route du Brestalou Château de Lascaux Vacquières 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 00 08 info@chateau-lascaux.com

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English :

Dive into the behind-the-scenes of the estate and discover the work of the winemaker, from vine to glass, in the heart of a site rich in history.

L’événement Visite Château de Lascaux Vacquières a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup