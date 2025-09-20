Visite Château de Montreuil Chateau de montreuil Montreuil-sur-Loir

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Surplombant la vallée du Loir et faisant face à la forêt de Boudré, le château de Montreuil, construit en 1848, est l’œuvre du célèbre architecte angevin René Hodé. Il fût commandé par la famille Gohin de Montreuil, sur l’emplacement d’un ancien château, dont subsistent encore deux éléments remarquables : un pigeonnier du XVIème et chapelle du XIVème siècle.

Point de vue exceptionnel sur la vallée du Loir, véritable carte postale naturelle du patrimoine paysager local.

Chateau de montreuil rue de Tiercé, 49140 Montreuil-sur-Loir Montreuil-sur-Loir 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 76 21 03 http://www.anjou-loir.com

