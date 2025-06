VISITE CHÂTEAU DU BOIS CHEVALIER Legé 11 juillet 2025 14:00

Loire-Atlantique

VISITE CHÂTEAU DU BOIS CHEVALIER Legé Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-08-08 17:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Construit en 1655 par Olivier du Bois Chevalier, ce château est remarquable par son architecture.

Visite du château organisée par les propriétaires du site.

Le site est visitable du 28 juin jusqu’au 8 Août, tous les jours de 10h00 à 13h00 puis de 14h00 à 17h00.

Visite commentée de l’intérieur et des extérieurs.

C’est un bel exemple de l’architecture du XVIIème siècle, bien mise en valeur par une grande pièce d’eau, des douves et un entourage de bois et jardins. Il servit en 1793 d’asile aux royalistes de Vendée et particulièrement au Général Charette qui donna des réceptions dans le salon d’accueil. Denys de la Patelière y tourna le film « le Tonnerre de Dieu » avec Jean Gabin. .

Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 88 57 58 abvictoria44@gmail.com

English :

Built in 1655 by Olivier du Bois Chevalier, this castle is remarkable for its architecture.

German :

Das Schloss wurde 1655 von Olivier du Bois Chevalier erbaut und ist aufgrund seiner Architektur bemerkenswert.

Italiano :

Costruito nel 1655 da Olivier du Bois Chevalier, questo castello è notevole per la sua architettura.

Espanol :

Construido en 1655 por Olivier du Bois Chevalier, este castillo destaca por su arquitectura.

L’événement VISITE CHÂTEAU DU BOIS CHEVALIER Legé a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Sud Retz Atlantique