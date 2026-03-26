VISITE CHÂTEAU DU FRESNE

Château du Fresne Champéon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

En préambule des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne, en partenariat avec Mayenne Communauté, vous invite à découvrir le Château du Fresne.

Protégé au titre des Monuments historiques, le château du Fresne trouve ses origines à l’époque médiévale. Remanié au fil des époques, ses bâtiments forment aujourd’hui un ensemble remarquable : un corps de logis agrémenté de jardins en terrasse et entouré de douves, un pigeonnier récemment restauré, des communs et une chapelle préservés. L’un de ses propriétaires, maître d’hôtel ordinaire du roi Louis XIV, agrémente le logis de décors peints et de boiseries. Accompagné d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire, remontez le cours de l’histoire et explorez les différentes facettes de ce château.

Du 10 au 12 avril, d’autres animations consacrées à la découverte des métiers d’art (expositions, rencontres, ateliers) sont organisées par le Forum des Métiers d’Art de Jublains [lien : https://www.forumdesmetiersdart.com/programmation-jema-2026/] et le Château du Fresne au sein de ce site.

Gratuit

Renseignements au 02 43 58 13 00 ou à coevrons-mayenne@lamayenne.fr .

Château du Fresne Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

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English :

As a prelude to the Journées Européennes des Métiers d?Art, the Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne, in partnership with Mayenne Communauté, invites you to discover the Château du Fresne.

L’événement VISITE CHÂTEAU DU FRESNE Champéon a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Mayenne Co