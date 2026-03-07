Visite Châteaux en fête

Château de Connezac Connezac Dordogne

Début : 2026-04-26 15:00:00

2026-04-26

Visite guidée de la cour d’honneur et des terrasses. Le propriétaire vous racontera l’histoire

millénaire du lieu.

Château de Connezac Connezac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 15 71 05 gillesdelamberterie@gmail.com

English : Visite Châteaux en fête

Guided tour of the main courtyard and terraces. The owner will tell you all about the

history of the site.

L’événement Visite Châteaux en fête Connezac a été mis à jour le 2026-03-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin