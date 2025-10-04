Visite chefs-d’œuvre Musée Quai Zola Rennes
Visite chefs-d’œuvre Musée Quai Zola Rennes Samedi 4 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine
Un voyage à travers les siècles à la découverte de tableaux et artistes incontournables des collections.
**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.
https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-chefs-doeuvre
Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine