Visite chefs-d’œuvre Musée Quai Zola Rennes

Visite chefs-d’œuvre Musée Quai Zola Rennes samedi 4 octobre 2025.

Visite chefs-d’œuvre Musée Quai Zola Rennes Samedi 4 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Un voyage à travers les siècles à la découverte de tableaux et artistes incontournables des collections.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-04T17:00:00.000+02:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-chefs-doeuvre

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine