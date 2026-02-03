Visite chez une lavandicultrice

Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01 15:30:00

fin : 2026-11-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Rencontre authentique avec une productrice, visite commentée, explications sur la culture de la lavande à l’aide de panneaux pédagogiques et d’une vidéo, démonstration de distillation en modèle réduit. Pendant la récolte la visite se fait dans les champs.

.

Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 82 49 montbrun@baronnies-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Authentic meeting with a grower, guided tour, explanations of lavender cultivation using educational panels and a video, model distillation demonstration. During the harvest, you can visit the fields.

L’événement Visite chez une lavandicultrice Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale