Visite Cholet Les incontournables de Cholet ***COMPLET*** Cholet

Visite Cholet Les incontournables de Cholet ***COMPLET***
mardi 12 août 2025.
14 avenue Maudet Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-08-12 10:00:00
fin : 2025-08-12 12:00:00
2025-08-12
Entre petites et grandes histoires, il n’y a qu’un pas. Et c’est Axel qui vous les raconte, pendant une balade historique dans le centre-ville de Cholet.
En quelques heures, remontez le temps de la préhistoire au Moyen-Âge en passant par les guerres de Vendée et l’ère industrielle, les bâtiments emblématiques de la ville de Cholet n’auront plus de secrets pour vous.
A partir de 8 ans.
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .
+33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
