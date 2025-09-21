Visite-ciné « Dr Folamour », de Stanley Kubrick Fort carre Antibes

Visite-ciné « Dr Folamour », de Stanley Kubrick
Dimanche 21 septembre 2025, 15h00
Fort carré, Antibes, Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:35:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:35:00

Dans ce film satirique au sous-titre évocateur – How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb – il est question du rôle politique que l’armée tend à jouer dans un monde en pleine guerre froide. Sous couvert d’humour, il s’agit pour Stanley Kubrick de donner à voir les dérives d’une institution militaire toute-puissante et paranoïaque.

À partir de 15 ans – Durée du film : 1 h 35

Fort carré
avenue du 11 novembre, 06600 Antibes
Alpes-Maritimes
Provence-Alpes-Côte d'Azur

