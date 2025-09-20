Visite-ciné « Les Bidasses s’en vont en guerre » de Claude Zidi Fort carre Antibes

Visite-ciné « Les Bidasses s’en vont en guerre » de Claude Zidi Fort carre Antibes samedi 20 septembre 2025.

Visite-ciné « Les Bidasses s’en vont en guerre » de Claude Zidi Samedi 20 septembre, 15h00 Fort carre Alpes-Maritimes

Réservation obligatoire, au moins 48 heures à l’avance sur http://antibes.fr/musees/activites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:25:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:25:00

Visite-ciné Les Bidasses s’en vont en guerre, de Claude Zidi

Le décalage entre la société française post-68 et la discipline toujours de mise au sein de l’armée est un des sujets de prédilection des humoristes des années 1970. Le cinéma notamment s’empare de ce thème et l’on voit sortir dans ces années nombre de films « de bidasses », dont deux tournés avec Les Charlots.

Pour tous les publics – Durée du Film : 1 h 25

Fort carre avenue du 11 novembre, 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 52 13 http://www.antibes-juanlespins.com Forteresse militaire Période historique : Renaissance

Visite-ciné Les Bidasses s’en vont en guerre, de Claude Zidi