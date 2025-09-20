Visite Cinéma Eden Théâtre Cinéma Eden-Théâtre La Ciotat

entrée dans la limite des places disponibles, visites limitées à 100 personnes, renseignements au 04.88.42.17.60

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:00:00

Construit en 1889, l’Eden théâtre est la plus ancienne salle de cinéma du monde encore en activité, classé momument historique en 1996

Visite commentée par l’association

Cinéma Eden-Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau, 13600 La Ciotat, France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0488421760 https://edencinemalaciotat.com Lieu de mémoire emblématique de l’activité des frères Lumière et des débuts du cinéma. Salle d’origine inaugurée en 1889 (corps de bâtiment central) à laquelle on a ajouté une aile en retour en 1900. Première séance commerciale des frères Lumière mentionnée à l’Eden en 1895.

Ville de La Ciotat