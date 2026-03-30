Visite Citadelle Secrète Citadelle de Besançon Besançon
Visite Citadelle Secrète Citadelle de Besançon Besançon mercredi 1 avril 2026.
Visite Citadelle Secrète
Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-04-01
De la construction à la vie quotidienne des soldats, en passant par son inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO, une découverte optimale du chef-d’œuvre de Vauban incluant un passage dans deux galeries souterraines. .
Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 83 33 contact@citadelle.besancon.fr
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English : Visite Citadelle Secrète
L’événement Visite Citadelle Secrète Besançon a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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