Visite cité et église de Sainte-Suzanne

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2025-07-27 16:00:00

fin : 2025-08-10 17:30:00

2025-07-27 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24

Visite de la cité et de l’église de Sainte-Suzanne sur le thème de l’eau (puits, citerne, marres, baptistère…)

C’est donc avec le thème de l’eau que Vincent Houllière a conçu une visite de la cité qui abrite à elle seule une vingtaine de puits et a adapté la visite de l’église à partir du baptistère autour de 4 stations et 10 sous-stations. .

Rdv devant l’église Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 60 12 31 29 vincent.houlliere@orange.fr

English :

Visit the town and church of Sainte-Suzanne on the theme of water (wells, cisterns, ponds, baptistery…)

German :

Besichtigung der Stadt und der Kirche von Sainte-Suzanne zum Thema Wasser (Brunnen, Zisterne, Tümpel, Baptisterium…)

Italiano :

Visita alla città e alla chiesa di Sainte-Suzanne sul tema dell’acqua (pozzi, cisterne, piscine, battistero, ecc.)

Espanol :

Visita de la ciudad y de la iglesia de Sainte-Suzanne sobre el tema del agua (pozos, cisternas, estanques, baptisterio, etc.)

