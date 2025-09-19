Visite classique, Visite Jeune Public, Visite contée Napoléon Château d’Auzers Auzers

Visite classique, Visite Jeune Public, Visite contée Napoléon Château d’Auzers Auzers vendredi 19 septembre 2025.

Visite classique, Visite Jeune Public, Visite contée Napoléon Vendredi 19 septembre, 14h00, 15h30, 16h30 Château d’Auzers Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T14:30:00

Fin : 2025-09-19T16:30:00 – 2025-09-19T17:30:00

14h30 : Visite guidée classqiue

15h30 : Visite Jeune Public : vous l’aimez tellement que nous vous la proposons tous publics ! Les personnages illustres de la famille content l’histoire du château. Rythme, convivialité, humour

16h30 : Visite contée : Le château d’Auzers de la Révolution à Napoléon. Le fabuleux destin de Jean-Louis de Douhet d’Auzers. Et vous ? comment auriez-vous vécu au temps de la Révolition et de l’Empire ?

Château d’Auzers 15240 Auzers Auzers 15240 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 78 62 59 http://www.chateau-auzers.com

Journées européennes du patrimoine 2025

@chateaudauzers