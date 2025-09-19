Visite classique, Visite Jeune Public, Visite contée Napoléon Château d’Auzers Auzers
Visite classique, Visite Jeune Public, Visite contée Napoléon Vendredi 19 septembre, 14h00, 15h30, 16h30 Château d’Auzers Cantal
Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T14:30:00
Fin : 2025-09-19T16:30:00 – 2025-09-19T17:30:00
14h30 : Visite guidée classqiue
15h30 : Visite Jeune Public : vous l’aimez tellement que nous vous la proposons tous publics ! Les personnages illustres de la famille content l’histoire du château. Rythme, convivialité, humour
16h30 : Visite contée : Le château d’Auzers de la Révolution à Napoléon. Le fabuleux destin de Jean-Louis de Douhet d’Auzers. Et vous ? comment auriez-vous vécu au temps de la Révolition et de l’Empire ?
Château d’Auzers 15240 Auzers Auzers 15240 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 78 62 59 http://www.chateau-auzers.com
