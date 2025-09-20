VISITE CLOWNESQUE DES ARCHIVES MUNICIPALES Archives municipales d’Avignon Avignon

VISITE CLOWNESQUE DES ARCHIVES MUNICIPALES Archives municipales d’Avignon Avignon samedi 20 septembre 2025.

VISITE CLOWNESQUE DES ARCHIVES MUNICIPALES 20 et 21 septembre Archives municipales d’Avignon Vaucluse

Inscription conseillée à archives.municipales@mairie-avignon.com jusqu’à vendredi 19/09 à 17h puis sur place (préciser les nom, prénom, téléphone portable ainsi que l’âge de chaque enfant et ado).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T17:45:00

Bombyx et Marie-Paul, deux clowns, également Guides Émérites aux Mérites Homériques, vont vous faire découvrir les Archives municipales d’Avignon comme vous ne les avez jamais imaginées… Suivez nos deux éminents spécialistes au gré de leurs commentaires tout aussi éclairés que fantaisistes. Ils sont là. Ils vous attendent. Ils sont prêts à vous apprendre tout ce qu’ils ignorent…

Samedi et dimanche

Départs à 14h15 – 15h15 – 16h15 – 17h15

Durée : 30 min – Tout public à partir de 6 ans

Inscription conseillée à archives.municipales@mairie-avignon.com jusqu’à vendredi 19/09 à 17h puis sur place (préciser les nom, prénom, téléphone portable ainsi que l’âge de chaque enfant et ado).

Archives municipales d’Avignon 6 rue saluces 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 86 53 12 http://www.archives.avignon.fr [{« type »: « email », « value »: « archives.municipales@mairie-avignon.com »}] [{« link »: « mailto:archives.municipales@mairie-avignon.com »}] Les Archives municipales sont un service public administratif, culturel et patrimonial. Grenier de la mémoire de la cité, elles s’attachent à faciliter l’accès de tous aux 7 km de documents conservés, pour la recherche scientifique ou pour le plaisir. Elles organisent régulièrement des expositions sur l’histoire de la ville et de ses habitants.

Bombyx et Marie-Paul, deux clowns, également Guides Émérites aux Mérites Homériques, vont vous faire découvrir les Archives municipales d’Avignon comme vous ne les avez jamais imaginées… Suivez nos…

Les Archives municipales / L.lWasiuta