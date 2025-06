VISITE COCKPIT AUX AILES ANCIENNES – Atelier des Avions Toulouse 15 juin 2025 09:30

Haute-Garonne

VISITE COCKPIT AUX AILES ANCIENNES Atelier des Avions AILES ANCIENNES TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 09:30:00

fin : 2025-06-15 17:30:00

Date(s) :

2025-06-15

Installez-vous aux commande et venez découvrir des avions et leurs histoires avec ceux qui les ont restaurées !

Pour sa 2e édition 2025, l’association a choisi de mettre à l’honneur l’aviation au travers de la formation des pilotes militaires et des avions qu’ils ont utilisés.

Le plus célèbre d’entre eux est l’Alpha Jet que vous connaissez au travers de la Patrouille de France. L’association vous présente son exemplaire, le E05 dont la restauration vient de s’achever ! Il porte la livrée trois tons de ses débuts. Il a été produit dans les usines de Dassault-Breguet à Colomiers et est l’un des premiers à être entré en service dans l’Armée de l’Air en juin 2001.

D’autres avions ayant assuré la formation des pilotes seront accessibles Fouga Magister, TB30 Epsilon, T6, T33. Pour compléter cette immersion dans la formation des pilotes, le service de recrutement de l’Armée de l’Air et de l’Espace, le CIRFA vous renseigne sur les formations et les carrières. Des réservistes partagent également leurs expériences avec vous en vous livrant histoires vécues et anecdotes.

Sont aussi présents pour cette journée :

– Les écrivains de l’air Philippe Jarry et Bernard Bacquié

– Les artistes Alexandre Boisdron, Laurent Hannequin

– P CONDAT célèbre artiste-peintre collagiste

– Le CIRFA AIR bureau recrutement de l’Armée de l’Air et de l’Espace

– L’ANORAAE association nationale des officiers de réserve de l’AAE

– IPSA (Ecole d’ingénieurs de l’aéronautique et du spatial)

– L’ANSORAE association nationale des sous-officiers de réserve de l’AAE

– L’association des anciens de MICROTURBO

– L’association des anciens de TURBOMECA

– Des invités de dernière minute

– L’Aérothèque

– Cap Avenir Concorde.

Restauration sur place

– Le Food Truck Le Tommy’s pour les amateurs de burgers. 12 .

Atelier des Avions AILES ANCIENNES TOULOUSE

Toulouse 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 78 10 contact@aatlse.org

English :

Take a seat at the controls and discover the planes and their stories with the people who restored them!

German :

Setzen Sie sich an die Steuerungen und entdecken Sie Flugzeuge und ihre Geschichten mit den Menschen, die sie restauriert haben!

Italiano :

Sedetevi ai comandi e scoprite gli aerei e le loro storie con le persone che li hanno restaurati!

Espanol :

Siéntese a los mandos y descubra los aviones y sus historias de la mano de las personas que los restauraron

L’événement VISITE COCKPIT AUX AILES ANCIENNES Toulouse a été mis à jour le 2025-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE