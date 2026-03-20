VISITE COCKPIT Atelier des Avions Toulouse
VISITE COCKPIT Atelier des Avions Toulouse dimanche 26 avril 2026.
VISITE COCKPIT
Atelier des Avions AILES ANCIENNES TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Installez-vous aux commande et venez découvrir des avions et leurs histoires avec ceux qui les ont restaurées !
Pour cette nouvelle édition, l’association a choisi de mettre à l’honneur l’aviation et la moto.
Sur place venez rencontrer les associations Blagnac Moto Rétro , French Army Vets , Capitole Gentlemen Motorcycle et admirer leurs magnifiques machines ! Sans oublier le peloton motorisé de la Gendarmerie Nationale.
Sont aussi présents pour cette journée
– Les écrivains de l’air Philippe Jarry et Bernard Bacquié
– L’artiste Alexandre Boisdron
– JP CONDAT célèbre artiste-peintre collagiste
– AIREXPO (présentation du meeting 2026)
– IPSA (Ecole d’ingénieurs de l’aéronautique et du spatial)
– L’association des anciens de MICROTURBO
– L’association des anciens de TURBOMECA
– Des invités de dernière minute
– L’Aérothèque
– Cap Avenir Concorde.
Restauration sur place
– Le Food Truck Le Tommy’s pour les amateurs de burgers 12 .
Atelier des Avions AILES ANCIENNES TOULOUSE Toulouse 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 78 10 contact@aatlse.org
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English :
Take a seat at the controls and discover the planes and their stories with the people who restored them!
L’événement VISITE COCKPIT Toulouse a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE