VISITE COCKPIT Atelier des Avions Toulouse

VISITE COCKPIT

Atelier des Avions AILES ANCIENNES TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Installez-vous aux commande et venez découvrir des avions et leurs histoires avec ceux qui les ont restaurées !

Pour cette nouvelle édition, l’association a choisi de mettre à l’honneur l’aviation et la moto.

Sur place venez rencontrer les associations Blagnac Moto Rétro , French Army Vets , Capitole Gentlemen Motorcycle et admirer leurs magnifiques machines ! Sans oublier le peloton motorisé de la Gendarmerie Nationale.

Sont aussi présents pour cette journée

– Les écrivains de l’air Philippe Jarry et Bernard Bacquié

– L’artiste Alexandre Boisdron

– JP CONDAT célèbre artiste-peintre collagiste

– AIREXPO (présentation du meeting 2026)

– IPSA (Ecole d’ingénieurs de l’aéronautique et du spatial)

– L’association des anciens de MICROTURBO

– L’association des anciens de TURBOMECA

– Des invités de dernière minute

– L’Aérothèque

– Cap Avenir Concorde.

Restauration sur place

– Le Food Truck Le Tommy’s pour les amateurs de burgers 12 .

Atelier des Avions AILES ANCIENNES TOULOUSE Toulouse 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 78 10 contact@aatlse.org

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English :

Take a seat at the controls and discover the planes and their stories with the people who restored them!

L’événement VISITE COCKPIT Toulouse a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE