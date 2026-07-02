Visite Coeur de Ville de Peyrehorade Peyrehorade
jeudi 27 août 2026 · Peyrehorade
Informations pratiques
Peyrehorade
Visite Coeur de Ville de Peyrehorade
147 allée des Évadés Peyrehorade Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27 20:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Visite animée par une guide-conférencière et un conteur des Landes qui invite à découvrir la mémoire et l’identité de Peyrehorade.
Inscription obligatoire. 8 personnes minimum, 20 personnes maximum.
Visite animée par une guide-conférencière et un conteur des Landes qui invite à découvrir la mémoire et l’identité de Peyrehorade.
Au fil du parcours, découvrez la ville dans son contexte géographique, historique et culturel. Peyrehorade vous révèlera les singularités de son implantation, de sa forme urbaine et le rôle qu’occupe aujourd’hui son centre historique. Cette découverte est également l’occasion d’explorer la diversité des paysages qui entourent Peyrehorade et de mieux connaître les patrimoines immatériels qui participent à son identité ses langues, ses traditions, ses pratiques culturelles, ses jeux et sa gastronomie. Entre récit historique et parole contée.
Inscription obligatoire. 8 personnes minimum, 20 personnes maximum. .
147 allée des Évadés Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 00 52 tourisme@lavalledukiwi.com
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English : Visite Coeur de Ville de Peyrehorade
A guided tour led by a tour guide and a storyteller from the Landes region, inviting you to discover the history and identity of Peyrehorade.
Registration required. Minimum of 8 people, maximum of 20 people.
L’événement Visite Coeur de Ville de Peyrehorade Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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