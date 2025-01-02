Visite Cognac Rémy Couillebaud RN 141 Moulidars

RN 141 15 Route de Touvent Moulidars Charente

Début : Vendredi 2025-01-02

fin : 2025-12-31

2025-01-02 2025-10-01

Le domaine se transmet depuis des générations. La vigne est cultivée et en 1867, un alambic est acheté. Rémy Couillebaud développe en 1969 la vente directe à la propriété. Aujourd’hui, la 6ème génération cultive 38 hectares de vignes en culture raisonnée.

RN 141 15 Route de Touvent Moulidars 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 90 91 27 cognac.couillebaud@wanadoo.fr

English : Visit of the Cognac estate Rémy Couillebaud

The estate has been handed down for generations. The vines are cultivated and in 1867, a still is purchased. In 1969, Rémy Couillebaud developed direct sales at the estate. Today, the 6th generation cultivates 38 hectares of vines using sustainable viticulture methods.

German :

Das Weingut wird seit Generationen weitergegeben. Die Weinberge werden bewirtschaftet und 1867 wird ein Destilliergerät gekauft. Rémy Couillebaud entwickelt 1969 den Direktverkauf auf dem Weingut. Heute bewirtschaftet die 6. Generation 38 Hektar Weinberge nach dem Prinzip der nachhaltigen Bewirtschaftung.

Italiano :

La tenuta è stata tramandata per generazioni. Le vigne sono state coltivate e nel 1867 è stato acquistato un alambicco. Nel 1969, Rémy Couillebaud sviluppò la vendita diretta nella tenuta. Oggi, la sesta generazione coltiva 38 ettari di vigne con metodi sostenibili.

Espanol :

La propiedad ha pasado de generación en generación. Se cultivaron las viñas y en 1867 se compró un alambique. En 1969, Rémy Couillebaud desarrolló la venta directa en la finca. En la actualidad, la sexta generación cultiva 38 hectáreas de viñedo con métodos sostenibles.

