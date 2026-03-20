Visite collective d’une ferme lainière au sommet du Morvan Plumes de mouton Glux-en-Glenne

Visite collective d’une ferme lainière au sommet du Morvan

Plumes de mouton 8, chemin des Guichets, Les Courreaux Glux-en-Glenne Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 16:00:00

fin : 2026-04-09 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-29 2026-04-30 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13

Entrez dans un monde doux comme une plume de mouton. Dans cette ferme atypique, un troupeau d’animaux laineux se cache, Vous avez envie de les rencontrer ? De percer les secrets de la laine ? Les visites sont faites pour vous ! Et si vous passiez un moment agréable en famille ou entre amis pendant un atelier de découverte du feutre ? Vous rêvez d’apprendre à filer votre propre fil à tricoter ? Alors c’est du coté des stages qui faut aller regarder. Profitez d’une visite tous les mercredis à 10h et jeudis à 16h pendant les vacances de printemps et d’été. Places limitées, réservation conseillée. Contenu adapté à l’âge des participants. Attention se déroulant principalement en extérieur, les visites peuvent être annulées en cas d’intempéries .

Plumes de mouton 8, chemin des Guichets, Les Courreaux Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 68 32 67 contact@plumesdemouton.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite collective d’une ferme lainière au sommet du Morvan Glux-en-Glenne a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs