Visite collective ferme lainière au sommet du Morvan en néerlandais Plumes de mouton Glux-en-Glenne
Visite collective ferme lainière au sommet du Morvan en néerlandais Plumes de mouton Glux-en-Glenne mardi 7 avril 2026.
Visite collective ferme lainière au sommet du Morvan en néerlandais
Plumes de mouton 8, chemin des Guichets, Les Courreaux Glux-en-Glenne Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 16:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Entrez dans un monde doux comme une plume de mouton. Dans cette ferme atypique, un troupeau d’animaux laineux se cache, Vous avez envie de les rencontrer ? De percer les secrets de la laine ? Les visites sont faites pour vous ! Et si vous passiez un moment agréable en famille ou entre amis pendant un atelier de découverte du feutre ? Vous rêvez d’apprendre à filer votre propre fil à tricoter ? Alors c’est du coté des stages qui faut aller regarder. Profitez d’une visite tous les mardis à 16h pendant les vacances de printemps et d’été. Places limitées, réservation conseillée. Durée 2h , Contenu adapté à l’âge des participants. Attention se déroulant principalement en extérieur, les visites peuvent être annulées en cas d’intempéries .
Plumes de mouton 8, chemin des Guichets, Les Courreaux Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 68 32 67 contact@plumesdemouton.fr
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L’événement Visite collective ferme lainière au sommet du Morvan en néerlandais Glux-en-Glenne a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs