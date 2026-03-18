Visite collective ferme lainière au sommet du Morvan en néerlandais Plumes de mouton Glux-en-Glenne

Visite collective ferme lainière au sommet du Morvan en néerlandais

Plumes de mouton 8, chemin des Guichets, Les Courreaux Glux-en-Glenne Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 16:00:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Entrez dans un monde doux comme une plume de mouton. Dans cette ferme atypique, un troupeau d’animaux laineux se cache, Vous avez envie de les rencontrer ? De percer les secrets de la laine ? Les visites sont faites pour vous ! Et si vous passiez un moment agréable en famille ou entre amis pendant un atelier de découverte du feutre ? Vous rêvez d’apprendre à filer votre propre fil à tricoter ? Alors c’est du coté des stages qui faut aller regarder. Profitez d’une visite tous les mardis à 16h pendant les vacances de printemps et d’été. Places limitées, réservation conseillée. Durée 2h , Contenu adapté à l’âge des participants. Attention se déroulant principalement en extérieur, les visites peuvent être annulées en cas d’intempéries .

Plumes de mouton 8, chemin des Guichets, Les Courreaux Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 68 32 67 contact@plumesdemouton.fr

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L’événement Visite collective ferme lainière au sommet du Morvan en néerlandais Glux-en-Glenne a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs