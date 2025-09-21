VISITE COMBINEE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE « FRAGONARD, LES TRAITS DU GENIE » ET DE LA VILLA MUSEE JEAN-HONORE FRAGONARD Musée international de la Parfumerie Grasse

VISITE COMBINEE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE « FRAGONARD, LES TRAITS DU GENIE » ET DE LA VILLA MUSEE JEAN-HONORE FRAGONARD Musée international de la Parfumerie Grasse samedi 20 septembre 2025.

VISITE COMBINEE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE « FRAGONARD, LES TRAITS DU GENIE » ET DE LA VILLA MUSEE JEAN-HONORE FRAGONARD 20 et 21 septembre Musée international de la Parfumerie Alpes-Maritimes

Sans réservation sous réserve de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Découvrez l’exposition temporaire « Fragonard, les traits du génie », qui illustre l’art du dessin au siècle des Lumières à travers les œuvres de Fragonard et de ses contemporains.

La visite se prolonge à la Villa-Musée, et la découverte de la cage d’escalier peinte par l’artiste lors de son séjour à Grasse.

Musée international de la Parfumerie 2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497055800 https://www.museesdegrasse.com/presentation-du-musee-0 Lieu vivant de la mémoire, le musée International de la Parfumerie aborde l’histoire du parfum sous tous ses aspects : matières premières, fabrication, industrie, innovation, négoce, design, marketing, usages, et à travers des formes très diverses : objets d’art, arts décoratifs, textiles, témoins archéologiques, pièces uniques ou formes industrielles. En parallèle du parcours principal, le musée International de la Parfumerie propose un axe de lecture complémentaire en ouvrant la porte à l’art contemporain de renommée internationale (installations, expositions temporaires). Moyen d’accès (route, gare, bus, métro, etc.) : Accès voiture par le boulevard du Jeu de Ballon, parking Honoré Cresp Musée à 5 minutes de la Gare routière située en centre ville Gare ferroviaire et accès au centre ville par la navette Accès handicapés : Oui

Découvrez l’exposition temporaire « Fragonard, les traits du génie », qui illustre l’art du dessin au siècle des Lumières à travers les œuvres de Fragonard et de ses contemporains.

@museesdegrasse