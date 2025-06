Visite Commando de Charlemont Charlemont Givet 12 juillet 2025 07:00

Ardennes

Charlemont 1 route de Charlemont Givet Ardennes

Une visite exceptionnelle, dans les pas des commandos.Le 12 juillet à 15h . Merci de vous présenter au guichet 15mn avant le début de la visite. Durée environ 2h. Réservation conseillée.

Charlemont 1 route de Charlemont

Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 96 87 contact@charlemont.fr

English :

An exceptional visit, in the footsteps of the commandos, July 12 at 3pm. Please arrive at the ticket office 15 minutes before the tour begins. Duration: approx. 2 hours. Reservations recommended.

German :

Ein außergewöhnlicher Besuch, in den Fußstapfen der Kommandos. 12. Juli um 15 Uhr. Bitte melden Sie sich 15 Minuten vor Beginn der Führung am Schalter. Dauer: ca. 2 Stunden. Reservierung empfohlen.

Italiano :

Una visita eccezionale, sulle orme dei commando, il 12 luglio alle 15.00. Presentarsi alla biglietteria 15 minuti prima dell’inizio della visita. Durata: circa 2 ore. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Una visita excepcional, tras las huellas de los comandos, el 12 de julio a las 15:00 horas. Preséntese en la taquilla 15 minutos antes del inicio de la visita. Duración: 2 horas aproximadamente. Se recomienda reservar.

