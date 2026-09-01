Informations pratiques

Larressore

Visite commenté de l’atelier ALKI et inauguration de la France Design Week

133 Pelenborda Lan Eremuko Bidea Larressore Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de la France Design Week 2026 et dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Alki ouvre les portes de son atelier à Larressore pour accueillir l’inauguration de la France Design Week Nouvelle-Aquitaine.

Cette journée de lancement réunira les acteurs du design, de la création et du patrimoine autour d’un programme mêlant découverte, rencontres et échanges, au cœur d’un lieu emblématique du design basque contemporain.

La journée sera notamment marquée par la présentation du livre et du projet Hemendik, qui mettent en lumière l’histoire, les usages et les savoir-faire liés aux objets emblématiques du Pays basque.

À travers ce projet, design, artisanat, industrie et patrimoine dialoguent pour raconter un territoire et ses évolutions.

Réservation obligatoire. .

133 Pelenborda Lan Eremuko Bidea Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 03 07

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English : Visite commenté de l’atelier ALKI et inauguration de la France Design Week

L’événement Visite commenté de l’atelier ALKI et inauguration de la France Design Week Larressore a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque