Visite commentée · Après judee sill, quatre chants pour une catabase Tours

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-10-25 16:30:00

2025-10-25 17:30:00

2025-10-25

Ce samedi, découvrez l'exposition après Judee Sill, quatre chants pour une catabase de l'artiste Nils Alix-Tabeling. Pour sa première exposition personnelle dans un centre d'art, l'artiste s'inspire de la musique folk de la chanteuse américiane Judee Sill.

Un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce samedi, découvrez l’exposition après Judee Sill, quatre chants pour une catabase de l’artiste Nils Alix-Tabeling. Pour sa première exposition personnelle dans un centre d’art, l’artiste s’inspire de la musique folk de la chanteuse américiane Judee Sill. Explorant des thèmes liés à l’intériorité et au mysticisme, ses sculptures et vidéos y apparaissent comme des allégories d’émotions.

2€ en plus du billet • gratuit avec la carte CCC OD LEPASS

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

This Saturday, discover the exhibition après Judee Sill, quatre chants pour une catabase by artist Nils Alix-Tabeling. For his first solo show in an art center, the artist is inspired by the folk music of American singer Judee Sill.

German :

Entdecken Sie diesen Samstag die Ausstellung après Judee Sill, quatre chants pour une catabase (Nach Judee Sill, vier Gesänge für eine Katabase) des Künstlers Nils Alix-Tabeling. Für seine erste Einzelausstellung in einem Kunstzentrum lässt sich der Künstler von der Folkmusik der amerikansichen Sängerin Judee Sill inspirieren.

Italiano :

Questo sabato, scoprite la mostra after Judee Sill, four songs for a catabasis dell’artista Nils Alix-Tabeling. Per la sua prima personale in un centro d’arte, l’artista si ispira alla musica folk della cantante americana Judee Sill.

Espanol :

Descubra este sábado la exposición Después de Judee Sill, cuatro canciones para una catábasis del artista Nils Alix-Tabeling. Para su primera exposición individual en un centro de arte, el artista se inspira en la música folk de la cantante estadounidense Judee Sill.

