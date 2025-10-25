Visite commentée · après judee sill, quatre chants pour une catabase Tours

Visite commentée · après judee sill, quatre chants pour une catabase

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Gratuit

Début : Samedi 2025-10-25 16:30:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

2025-10-25

Tous les samedis à 16h30, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez l’exposition après Judee Sill, quatre chants pour une catabase de l’artiste Nils Alix-Tabeling.

Ce week-end, découvrez l'exposition après Judee Sill, quatre chants pour une catabase de l'artiste Nils Alix-Tabeling. Pour sa première exposition personnelle dans un centre d'art, l'artiste s'inspire de la musique folk de la chanteuse américiane Judee Sill. Explorant des thèmes liés à l'intériorité et au mysticisme, ses sculptures et vidéos y apparaissent comme des allégories d'émotions.

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

Every Saturday at 4:30 pm, an enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.

This weekend, discover the exhibition « après Judee Sill, quatre chants pour une catabase » by artist Nils Alix-Tabeling.

German :

Jeden Samstag um 16:30 Uhr führt Sie ein/e passionierte/r Mediator/in durch eine unserer aktuellen Ausstellungen.

Entdecken Sie an diesem Wochenende die Ausstellung « Nach Judee Sill, vier Gesänge für eine Katabase » des Künstlers Nils Alix-Tabeling.

Italiano :

Ogni sabato alle 16.30, un mediatore entusiasta vi presenterà una delle nostre mostre attuali.

Questo fine settimana, scoprite la mostra « après Judee Sill, quatre chants pour une catabase » dell’artista Nils Alix-Tabeling.

Espanol :

Todos los sábados a las 16.30 h, un mediador entusiasta le presentará una de nuestras exposiciones actuales.

Este fin de semana, descubra la exposición « après Judee Sill, quatre chants pour une catabase » del artista Nils Alix-Tabeling.

