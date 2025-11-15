Visite commentée · Breaking free Tours

Visite commentée · Breaking free

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 16:30:00

fin : 2025-11-15 17:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Ce week-end, découvrez la nouvelle exposition de la nef du CCC OD consacrée à l’artiste belge Lieven De Boeck. Fidèle à sa démarche performative, l’artiste imagine une exposition sur le thème de la Parade, qui tient compte de la dimension événementielle de l’acte artistique.

Un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez la nouvelle exposition de la nef du CCC OD consacrée à l’artiste belge Lieven De Boeck. Fidèle à sa démarche performative, l’artiste imagine une exposition sur le thème de la Parade, qui tient compte de la dimension événementielle de l’acte artistique. L’exposition est une proposition dynamique, enrichie d’éléments sculpturaux mobiles et ponctuée de temps forts performatifs, provoquant des rencontres impromptues avec les visiteuses et visiteurs.

2€ en plus du billet • gratuit avec la carte CCC OD LEPASS • sans réservation 0 .

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

This weekend, discover the new exhibition in the nave of the CCC OD, devoted to Belgian artist Lieven De Boeck. Faithful to his performative approach, the artist has created an exhibition on the theme of the Parade, which takes into account the event-driven dimension of the artistic act.

German :

Entdecken Sie an diesem Wochenende die neue Ausstellung im Kirchenschiff des CCC OD, die dem belgischen Künstler Lieven De Boeck gewidmet ist. Der Künstler bleibt seinem performativen Ansatz treu und entwirft eine Ausstellung zum Thema Parade, die die Event-Dimension des künstlerischen Aktes berücks

Italiano :

Questo fine settimana, scoprite la nuova mostra nella navata del CCC OD dedicata all’artista belga Lieven De Boeck. In linea con il suo approccio performativo, l’artista ha ideato una mostra sul tema della Parade, che tiene conto della dimensione di evento dell’atto artistico.

Espanol :

Este fin de semana, descubra la nueva exposición en la nave del CCC OD dedicada al artista belga Lieven De Boeck. Fiel a su enfoque performativo, el artista ha concebido una exposición sobre el tema del Desfile, que tiene en cuenta la dimensión de acontecimiento del acto artístico.

L’événement Visite commentée · Breaking free Tours a été mis à jour le 2025-10-19 par ADT 37