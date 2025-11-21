Visite commentée · Breaking free Tours

Visite commentée · Breaking free

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 16:30:00

fin : 2026-01-17 17:30:00

Date(s) :

2026-01-17

Le samedi après-midi, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez la nouvelle exposition de la nef du CCC OD consacrée à l’artiste belge Lieven De Boeck.

Le samedi après-midi, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez la nouvelle exposition de la nef du CCC OD consacrée à l’artiste belge Lieven De Boeck.

Fidèle à sa démarche performative, l’artiste imagine une exposition sur le thème de la Parade, qui tient compte de la dimension événementielle de l’acte artistique. L’exposition est une proposition dynamique, enrichie d’éléments sculpturaux mobiles et ponctuée de temps forts performatifs, provoquant des rencontres impromptues avec les visiteuses et visiteurs. 0 .

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

On Saturday afternoons, an enthusiastic mediator will show you one of our current exhibitions.

This weekend, discover the new exhibition in the nave of the CCC OD dedicated to Belgian artist Lieven De Boeck.

German :

Am Samstagnachmittag führt Sie ein/e passionierte/r Vermittler/in durch eine unserer aktuellen Ausstellungen.

Entdecken Sie an diesem Wochenende die neue Ausstellung im Kirchenschiff des CCC OD, die dem belgischen Künstler Lieven De Boeck gewidmet ist.

Italiano :

Il sabato pomeriggio, un mediatore entusiasta vi mostrerà una delle nostre mostre attuali.

Questo fine settimana, scoprite la nuova mostra nella navata del CCC OD dedicata all’artista belga Lieven De Boeck.

Espanol :

Los sábados por la tarde, un mediador entusiasta le mostrará una de nuestras exposiciones actuales.

Este fin de semana, descubra la nueva exposición en la nave del CCC OD dedicada al artista belga Lieven De Boeck.

L’événement Visite commentée · Breaking free Tours a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT 37