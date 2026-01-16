Visite commentée · breaking free

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 16:30:00

fin : 2026-02-21 17:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Le samedi à 16h30, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez l’exposition breaking free conçue spécialement pour la nef du CCC OD par l’artiste belge Lieven De Boeck. Fidèle à sa démarche performative, l’artiste imagine une exposition sur le thème de la Parade, qui tient compte de la dimension événementielle de l’acte artistique. L’exposition est une proposition dynamique, enrichie d’éléments sculpturaux mobiles et ponctuée de temps forts performatifs, provoquant des rencontres impromptues avec les visiteuses et visiteurs. 0 .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.

L’événement Visite commentée · breaking free Tours a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT 37