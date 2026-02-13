Visite commentée · breaking free Tours

Visite commentée · breaking free

Un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez l’exposition de la nef du CCC OD consacrée à l’artiste belge Lieven De Boeck. Fidèle à sa démarche performative, l’artiste imagine une exposition sur le thème de la Parade, qui tient compte de la dimension événementielle de l’acte artistique. L’exposition est une proposition dynamique, enrichie d’éléments sculpturaux mobiles et ponctuée de temps forts performatifs, provoquant des rencontres impromptues avec les visiteuses et visiteurs.

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

An enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.

This weekend, discover the exhibition in the nave of the CCC OD dedicated to Belgian artist Lieven De Boeck.

