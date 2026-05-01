visite commentée · breaking free Tours
visite commentée · breaking free Tours samedi 30 mai 2026.
Tours
visite commentée · breaking free
1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR
10.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.
Ce week-end, découvrez l’exposition de la nef du CCC OD consacrée à l’artiste belge Lieven De Boeck. Fidèle à sa démarche performative, l’artiste imagine une exposition sur le thème de la Parade, qui tient compte de la dimension événementielle de l’acte artistique. L’exposition est une proposition dynamique, enrichie d’éléments sculpturaux mobiles et ponctuée de temps forts performatifs, provoquant des rencontres impromptues avec les visiteuses et visiteurs. 10.5 .
1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.
L’événement visite commentée · breaking free Tours a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 37
À voir aussi à Tours (Indre-et-Loire)
- The Briefs + The Highmarts + Vortex 40 Tours 15 mai 2026
- Le roi et l’oiseau Tours 16 mai 2026
- Visite commentée · notes et intrigues pour une comédie institutionnelle Tours 16 mai 2026
- Elliott Murphy Tours 17 mai 2026
- Visite à vélo Les jardins historiques Tours 17 mai 2026