Tours

Visite commentée · là où les organes oragent

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

10.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 16:30:00

fin : 2026-05-09 17:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez là ou les organes oragent , l’exposition des galeries consacrée au duo d’artistes Laura Bottereau & Marine Fiquet. 10.5 .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

An enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.

L’événement Visite commentée · là où les organes oragent Tours a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT 37