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Visite commentée · là où les organes oragent Tours

Visite commentée · là où les organes oragent Tours

Visite commentée · là où les organes oragent Tours samedi 6 juin 2026.

Adresse : 1 parvis Jean Germain

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 10.5 10.5 10.5 Tarif de base plein tarif

Tours

Visite commentée · là où les organes oragent

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR
10.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 16:30:00
fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Le samedi à 16h30, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.
Le samedi à 16h30, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez là ou les organes oragent, l’exposition des galeries consacrée au duo d’artistes Laura Bottereau & Marine Fiquet.

2€ en plus du billet • gratuit avec la carte CCC OD LEPASS • sans réservation 10.5  .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00 

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English :

On Saturdays at 4.30pm, an enthusiastic mediator will show you one of our current exhibitions.

L’événement Visite commentée · là où les organes oragent Tours a été mis à jour le 2026-05-09 par ADT 37

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