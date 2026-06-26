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Visite commentée · là où les organes oragent Tours

Visite commentée · là où les organes oragent Tours

Visite commentée · là où les organes oragent Tours samedi 4 juillet 2026.

Adresse
1 parvis Jean Germain
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif
10.5 10.5 10.5 Tarif de base plein tarif

Tours

Visite commentée · là où les organes oragent

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR
10.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 16:30:00
fin : 2026-07-04 17:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.
Le samedi à 16h30, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.
Ce week-end, découvrez Là ou les organes oragent , l’exposition des galeries consacrée au duo d’artistes Laura Bottereau & Marine Fiquet.
Lauréates du prix Mécénat Touraine Entreprises, Laura Bottereau & Marine Fiquet, forment un duo et un couple d’artistes.
Leur démarche se fonde sur un solide travail de recherche, notamment sur l’histoire de l’anatomie. 10.5  .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00 

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English :

An enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.

L’événement Visite commentée · là où les organes oragent Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37

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