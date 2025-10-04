Visite commentée · la peinture en scène Tours

Tous les samedis, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez la nouvelle exposition du CCC OD consacrée à Olivier Debré et aux nombreuses études préparatoires réalisées par l’artiste dans le cadre de quatre commandes de rideaux de scène pour les théâtres de la Comédie-Française et des Abbesses à Paris, et pour les opéras de Hong Kong et de Shanghai en Chine. 0 .

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

Every Saturday, an enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.

This weekend, discover the new CCC OD exhibition devoted to Olivier Debré and the many preparatory studies the artist made …

German :

Jeden Samstag führt Sie ein/e passionierte/r Vermittler/in durch eine unserer aktuellen Ausstellungen.

Entdecken Sie dieses Wochenende die neue Ausstellung des CCC OD, die Olivier Debré gewidmet ist und die zahlreichen Vorstudien des Künstlers …

Italiano :

Ogni sabato, un mediatore entusiasta vi illustrerà una delle nostre mostre attuali.

Questo fine settimana, scoprite la nuova mostra CCC OD dedicata a Olivier Debré e i numerosi studi preparatori realizzati dall’artista …

Espanol :

Cada sábado, un mediador entusiasta le mostrará una de nuestras exposiciones actuales.

Este fin de semana, descubra la nueva exposición del CCC OD dedicada a Olivier Debré y los numerosos estudios preparatorios realizados por el artista…

