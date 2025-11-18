Visite commentée · la peinture en scène Tours

Visite commentée · la peinture en scène

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Découvrez la nouvelle exposition du CCC OD consacrée à Olivier Debré et aux nombreuses études préparatoires réalisées par l’artiste dans le cadre de quatre commandes de rideaux de scène pour les théâtres de la Comédie-Française et des Abbesses à Paris, et pour les opéras de Hong Kong et de Shanghai

Tous les samedis, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

Discover the new CCC OD exhibition dedicated to Olivier Debré and the numerous preparatory studies he carried out for four stage curtain commissions for the Comédie-Française and Abbesses theaters in Paris, and for the Hong Kong and Shanghai operas

German :

Entdecken Sie die neue Ausstellung des CCC OD, die Olivier Debré und den zahlreichen Vorstudien gewidmet ist, die der Künstler im Rahmen von vier Aufträgen für Bühnenvorhänge für die Theater der Comédie-Française und Abbesses in Paris sowie für die Opernhäuser von Hongkong und Shanghai angefertigt hat

Italiano :

Scoprite la nuova mostra del CCC OD dedicata a Olivier Debré e ai numerosi studi preparatori realizzati per quattro commissioni di sipari di scena per i teatri Comédie-Française e Abbesses di Parigi e per le opere di Hong Kong e Shanghai

Espanol :

Descubra la nueva exposición del CCC OD dedicada a Olivier Debré y a los numerosos estudios preparatorios que realizó para cuatro encargos de telones de escena para los teatros Comédie-Française y Abbesses de París, y para las óperas de Hong Kong y Shanghái

